Канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с турнира в Чарльстоне из-за травмы плеча, сообщает официальный сайт тура. Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля. Из-за проблем с плечом победительница турнира в Индиан-Уэллсе не смогла завершить матч с эстонкой Анетт Контавейт в Майами.
Ранее сообщалось, что в Чарльстоне не сыграют итальянка Камила Джорджи, китаянка Чжэн Сайсай, австралийка Дарья Гаврилова, представительница Туниса Онс Жабер, сербка Александра Крунич, румынка Ирина Бегу и американка Бернанда Пера.
В составе участников соревнований их заменили американки Тэйлор Таунсенд, Джессика Пегула, Мэдисон Бренгл, россиянки Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева, немка Лаура Зигемунд и Мэнди Минелла из Люксембурга.
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Красота дня. Бьянка Андрееску – новая Золушка мирового тенниса
Год назад Андрееску была в третьей сотне. Сейчас она рвётся в топ-20 – победа в Индиан-Уэллсе открыла ей путь в элиту.