Матчи в Лугано прерваны из-за дождя

На турнире в Лугано (Швейцария) приостановлено проведение матчей, запланированных на сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба турнира. Причиной такого решения стал дождь.



Сегодня завершиться успели лишь две встречи – россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисон ван Эйтванк. Матч Сораны Кырсти и Полоны Херцог был прерван по ходу второй партии.



Позже на корт должны выйти Стефани Фёгель и Весна Голубич. Закроет программу игрового дня Тимя Бачински и Светлана Кузнецова. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча швейцарки и россиянки.



Напомним, первый номер посева получила представительница Бельгии Белинда Бенчич, которая сенсационно проиграла в первом же матче на соревнованиях. Второй сеяной стала испанка Карла Суарес-Наварро, которая также не сумела пробиться во второй круг.



Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы Зверев и Фоньини украсили сетку в Марракеше, а Кузнецова, долечив травму, стартовала на турнире WTA на фоне швейцарского озеро Лугано.