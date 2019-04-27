Бушар рассталась с тренером Майклом Джойсом

Канадская теннисистка Эжени Бушар отказалась от продолжения сотрудничества с тренером Майклом Джойсом. Под его руководством бывшая пятая ракетка мира работала с осени 2018 года.

«Мы с Эжени решили завершить работу по взаимному согласию. Желаю ей всего наилучшего», — написал Джойс в «Твиттере».

В текущем сезоне 25-летняя Бушар провела 13 матчей, выиграв лишь в шести из них. На сегодня она располагается на 81-й строчке в рейтинге WTA.



Напомним, Эжени является финалисткой Уимблдона-2014. Первый и последний трофей в WTA-туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.

Ранее кинокомпания Fox 2000 выразила готовность приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в «Твиттере» во время Супербоула-2017.