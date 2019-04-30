Призовой фонд Уимблдона вырос на 11,8% и стал вторым по величине в туре

Организаторы Уимблдона сообщили, что в 2019 году призовой фонд турнира составит $ 49,43 млн (38 млн фунтов стерлингов). Это на 11,8% больше, чем в прошлом году, сообщает официальный сайт престижных соревнований.



По $ 3,05 млн получат победители мужского и женского турниров. В прошлом году призовые составляли $ 2,92 млн. Призовой фонд Уимблдона превысит фонд открытого чемпионата Австралии по теннису. На турнире «Большого шлема» 2019 года в Мельбурне организаторы выплатили $ 44,5 млн. Общие призовые «Ролан Гаррос»—2019 составляют $ 42,6 млн. Призовой фонд US Open 2018 составил рекордные для тенниса $ 53 млн.



Напомним, Уимблдон-2019 пройдёт в период с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и немка Анжелика Кербер. Напомним, это единственный турнир «Большого шлема», который проводится на травяном покрытии.