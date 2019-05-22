Надаль: 2018 год был хорошим в плане результатов, но тяжёлым психологически
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал свои выступления в 2018 году.
«Многие не особо вспоминают прошлый сезон в моём исполнении, ведь я завершил его на второй строчке, выигрывал турниры. Однако, я сыграл всего на девяти турнирах. Завершить я сумел и вовсе лишь семь событий.
Было тяжело – я снялся с Australian Open и US Open. Потом я хотел вернуться на корт в Париже, но снова ощутил проблемы с ногой и был вынужден лечь на операционный стол. С точки зрения результатов всё оказалось не так плохо, но психологически было тяжело», – цитирует Надаля Tennis World USA.
В 2018 году Надаль провёл 49 матчей, одержав в них 45 побед. В его активе пять выигранных трофеев, в том числе один мэйджор.
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