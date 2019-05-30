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Осака одолела Азаренко на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 4:6, 2:4

Осака одолела Азаренко на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 4:6, 2:4
Теннис / Roland Garros 2019 0

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Франции под первым номером, пробилась в третий круг, одолев представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.

Первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. По ходу матче японка уступала 4:6, 2:4.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Азаренко на «Ролан Гаррос».

За выход в четвёртый круг Осака поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с Марией Саккари (29) из Греции.

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 8) — Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:1.

30 мая 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Виктория Азаренко
43
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
4 7 6
6 5 3
           
30 мая 2019 года, четверг. 13:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
36
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
0 : 2
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
5 1  
7 6  
           
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