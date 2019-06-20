Бывший тренер Федерера: почему бы Осаке не выиграть Уимблдон?
Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, признался, что считает японку Наоми Осаку главным претендентом на победу на предстоящем Уимблдоне.
«Игра Осаки отлично подходит для травы. У неё потрясающе мощная игра, она атакует первым мячом. В туре не так много травяных соревнований, поэтому ей может потребоваться время, чтобы адаптироваться ко всем нюансам, но у неё всё для этого есть.
Не вижу причин, почему бы ей не выиграть Уимблдон. Когда видишь разных победителей турниров WTA в этом году, то Наоми можно считать фаворитом, учитывая, что она выиграла два из трёх последних соревнований «Большого шлема», — приводит слова Аннакона официальный сайт тура.
Травяной турнир «Большого шлема» стартует 1 июля.
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