Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывший тренер Федерера: почему бы Осаке не выиграть Уимблдон?

Бывший тренер Федерера: почему бы Осаке не выиграть Уимблдон?
Теннис / Уимблдон 2019 0

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, признался, что считает японку Наоми Осаку главным претендентом на победу на предстоящем Уимблдоне.

«Игра Осаки отлично подходит для травы. У неё потрясающе мощная игра, она атакует первым мячом. В туре не так много травяных соревнований, поэтому ей может потребоваться время, чтобы адаптироваться ко всем нюансам, но у неё всё для этого есть.

Не вижу причин, почему бы ей не выиграть Уимблдон. Когда видишь разных победителей турниров WTA в этом году, то Наоми можно считать фаворитом, учитывая, что она выиграла два из трёх последних соревнований «Большого шлема», — приводит слова Аннакона официальный сайт тура.

Травяной турнир «Большого шлема» стартует 1 июля.

Стали известны первые обладатели «уайлд-кард» на Уимблдон
Осака: мне некомфортно играть на траве
Бажин — о расставании с Осакой: мне до сих пор больно
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент