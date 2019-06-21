Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Марией Шараповой во втором круге турнира на Мальорке со счётом 6:2, 6:3.
«Играть с Марией всегда непросто, особенно во втором круге. Думаю, все получили удовольствие от игры. Мы выложились по полной. Мне очень приятно вернуться на Мальорку. Я люблю это место. С нетерпением жду следующей встречи.
Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном. Я прибала сюда, чтобы сыграть с сильнейшими теннисистками мира. Конечно, победа придаёт мне уверенности перед следующими матчами и перед Уимблдоном. Думаю, мне ещё нужна игровая практика, но я на правильном пути. Важно провести как можно больше хороших матчей и наслаждаться пребыванием на турнире", — цитирует Кербер официальный сайт тура.
Следующей соперницей Анжелики будет француженка Каролин Гарсия.
- 21 июня 2019
-
09:11
-
09:00
-
00:49
-
00:05
- 20 июня 2019
-
23:35
-
23:23
-
22:47
-
22:12
-
21:37
-
21:06
-
19:47
-
19:21
-
19:11
-
18:13
-
17:46
-
17:35
-
16:16
-
15:53
-
14:58
-
14:32
-
13:21
-
13:13
-
13:00
-
12:08
-
11:59
-
11:26
-
10:08
-
10:02
-
09:13
-
00:44
-
00:24
-
00:01
- 19 июня 2019
-
23:33
-
22:20
-
21:59