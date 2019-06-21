Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Марией Шараповой во втором круге турнира на Мальорке со счётом 6:2, 6:3.

«Играть с Марией всегда непросто, особенно во втором круге. Думаю, все получили удовольствие от игры. Мы выложились по полной. Мне очень приятно вернуться на Мальорку. Я люблю это место. С нетерпением жду следующей встречи.

Моя цель — одержать как можно больше побед перед Уимблдоном. Я прибала сюда, чтобы сыграть с сильнейшими теннисистками мира. Конечно, победа придаёт мне уверенности перед следующими матчами и перед Уимблдоном. Думаю, мне ещё нужна игровая практика, но я на правильном пути. Важно провести как можно больше хороших матчей и наслаждаться пребыванием на турнире", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Следующей соперницей Анжелики будет француженка Каролин Гарсия.

Кербер поделилась ожиданиями от матча с Шараповой на Мальорке