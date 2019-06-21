Тарпищев: играть Шараповой становится всё сложнее

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в матче с немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира на Мальорке со счётом 2:6, 3:6.

«Дело в том, что Шараповой становится играть сложнее и сложнее, потому что она проповедует один стиль — это силовой теннис в любой ситуации. Если её поджимают, то она не успевает, потому что много молодых теннисисток ударных, показывающих ударный теннис. Но по движению Марии при подаче понятно, что её травма ушла. Остальное зависит от стабильности исполнения.



Играть Шараповой всё-таки сложно, потому что много ударных молодых девочек появилось», — приводит слова Шараповой РИА «Новости».

Шарапова приняла участие в турнире впервые с января 2019 года.

Кербер прокомментировала победу над Шараповой на Mallorca Open