Надаль рассказал о своём отношении к детям
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что отлично относится к детям и любит проводить с ними время.
«Честно говоря, у меня всегда были хорошие отношения с детьми. Я в принципе люблю детей, люблю проводить с ними время.
Я люблю детей, ведь они — это будещее тенниса. Не только как игроки, но и как болельщики тоже», — цитирует Надаля Tennis World USA.
В настоящее время 33-летний уроженец Манакора является второй ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 37 матчей в АТР-туре, в которых сумел одержать 32 победы. В 2019 году он выиграл два турнира: «Мастерс» в Риме и Открытый чемпионат Франции. Надаль не проигрывает 11 матчей подряд.
Ранее стало известно, что Рафаэль не выйдет на корт в официальных матчах вплоть до Уимблдона.
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