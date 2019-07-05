Кирьос — журналисту: о, ты тоже был в пабе вчера. Как неудобно получилось
Австралийский теннисист Ник Кирьос на пресс-конференции после поражения от испанца Рафаэля Надаля во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7) обменялся репликами с журналистом, которого накануне встретил в пабе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Журналист сказал Кирьосу, что он провёл прекрасный матч. Ник ответил: «О, ты тоже был в пабе вчера вечером. Это забавно. Как неудобно получилось».
Другому корреспонденту Ник сказал, что поход в паб не сказался на его игре с Надалем. За карьеру 24-летний уроженец Канберры выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 43-ю строчку.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Надаль поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой.
Кирьос — журналисту, задавшему вопрос о его походе в паб: у тебя скучная жизнь
Кирьос — о попадании мячом в Надаля: я целился ему в грудь
- 5 июля 2019
-
11:49
-
11:29
-
11:18
-
11:01
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:23
-
10:10
-
09:47
-
09:38
-
09:26
-
09:23
-
09:14
-
00:26
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:03
-
22:38
-
22:06
-
20:40
-
20:20
-
19:20
-
19:01
-
18:33
-
17:38
-
17:29
-
16:16
-
15:37
-
15:02
-
14:48
-
14:40
-
14:04
-
13:34
-
12:46
-
12:01
Партнерский контент