Кирьос — журналисту: о, ты тоже был в пабе вчера. Как неудобно получилось

Австралийский теннисист Ник Кирьос на пресс-конференции после поражения от испанца Рафаэля Надаля во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7) обменялся репликами с журналистом, которого накануне встретил в пабе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Журналист сказал Кирьосу, что он провёл прекрасный матч. Ник ответил: «О, ты тоже был в пабе вчера вечером. Это забавно. Как неудобно получилось».

Другому корреспонденту Ник сказал, что поход в паб не сказался на его игре с Надалем. За карьеру 24-летний уроженец Канберры выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 43-ю строчку.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Надаль поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой.

Кирьос — журналисту, задавшему вопрос о его походе в паб: у тебя скучная жизнь