Федерер — о паре Маррей/С. Уильямс: я точно буду смотреть

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал информацию о том, что британец Энди Маррей сыграет в миксте на Уимблдоне с американкой Сереной Уильямс.
«Это здорово. Я очень рад. Я был счастлив, когда это услышал. Это здорово для микста. Это здорово для мужского парного тенниса и для пар в целом, что Энди сыграет. Это подчеркнёт важность игры в паре и миксте.
Мне самому очень нравится играть в миксте в Кубке Хопмана. Я получил удовольствие, сыграв в паре с Рафой и Новаком в Кубке Лэйвера.
Энди Маррей в паре с Сереной — это по меньшей мере будет увлекательно. Я буду смотреть. Точно знаю это», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили. Барти решила в этом году в миксте на Уимблдоне не играть.
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