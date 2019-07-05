Федерер — о паре Маррей/С. Уильямс: я точно буду смотреть

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал информацию о том, что британец Энди Маррей сыграет в миксте на Уимблдоне с американкой Сереной Уильямс.



«Это здорово. Я очень рад. Я был счастлив, когда это услышал. Это здорово для микста. Это здорово для мужского парного тенниса и для пар в целом, что Энди сыграет. Это подчеркнёт важность игры в паре и миксте.

Мне самому очень нравится играть в миксте в Кубке Хопмана. Я получил удовольствие, сыграв в паре с Рафой и Новаком в Кубке Лэйвера.

Энди Маррей в паре с Сереной — это по меньшей мере будет увлекательно. Я буду смотреть. Точно знаю это», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили. Барти решила в этом году в миксте на Уимблдоне не играть.

Барти — о паре Маррей/Уильямс: не думаю, что кто-то хотел бы с ними встретиться