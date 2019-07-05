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Кирьос: забрать все призовые у Томича — это возмутительно

Кирьос: забрать все призовые у Томича — это возмутительно
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал информацию о том, что его соотечественник Бернард Томич был лишён призовых за «несоответствие профессиональным стандартам» в матче первого круга Уимблдона с французом Жо-Вильфридом Цонгой.

«Это немного жёстко — забрать все призовые. Во-первых, Цонга — невероятный теннисист. Во-вторых, когда люди смотрят игру Бернарда, то им кажется, что он двигается медленно, играет медленно. Они думают, что он вовсе не вовлечён в игру так, как, например, Карреньо-Буста. Они начинают предполагать, что он не выкладывается на сто процентов.

Я не согласен, что его надо штрафовать на всю сумму призовых. Он заслужил своё место в турнирной сетке. Он играл весь год. Он выигрывал достаточно, чтобы выступать на самом престижном турнире в мире. Забрать все его призовые — это возмутительно. Надеюсь, с Бернардом всё нормально», — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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