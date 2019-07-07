Квитова: рада, что могу играть в теннис без боли
Чешская теннисистка Петра Квитова, которая в третьем круге Уимблдона обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:2, заявила, что провела лучшую игру на турнире.
«Думаю, сегодня на этом турнире я показала свой лучший теннис. Однако соперница также продемонстрировала отличную игру. Она подавала лучше, чем я ожидала. Поэтому было трудно.
Но я действовала весьма агрессивно. Это был ключ к победе. Я хорошо двигалась по корту. Прекрасно себя чувствовала с самого начала встречи. Рада, что могу играть в теннис без боли", — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. Уимблдон — 2019 завершится 14 июля.
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