Квитова: рада, что могу играть в теннис без боли

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая в третьем круге Уимблдона обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:3, 6:2, заявила, что провела лучшую игру на турнире.

«Думаю, сегодня на этом турнире я показала свой лучший теннис. Однако соперница также продемонстрировала отличную игру. Она подавала лучше, чем я ожидала. Поэтому было трудно.

Но я действовала весьма агрессивно. Это был ключ к победе. Я хорошо двигалась по корту. Прекрасно себя чувствовала с самого начала встречи. Рада, что могу играть в теннис без боли", — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. Уимблдон — 2019 завершится 14 июля.

Квитова и Бертенс потеряли шансы возглавить рейтинг WTA после Уимблдона