Куэрри: боюсь играть с Федерером больше, чем с другими

Американский теннисист Сэм Куэрри на пресс-конференции ответил на вопрос, кто является самым сильным игроком из «Большой тройки», в которую входят швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

«У всех будут разные точки зрения по этому вопросу. Для меня это Федерер. Я играл с ним три-четыре раза и никогда не был близок к победе. Над двумя другими парнями я победы одерживал.

Не знаю, может, в тактическом плане он делает какие-то вещи лучших других. Но больше всего трудностей у меня было именно с Роджером. Если взять статистику, то он выделяется. Но все три парня продолжают выступать, и за пять лет многое может случиться.



В игре Роджера выделяется эффективность. Вокруг него словно такая аура. Ты выходишь на корт и боишься играть с ним больше, чем с другими», — передаёт слова Куэрри корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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