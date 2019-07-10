Свитолина: Монфис мне помогает, но решения принимаю я

Украинка Элина Свитолина рассказала о поддержке, которую ей оказывает француз Гаэль Монфис. Они встречаются с начала 2019 года.
«Он — тот, кто понимает, через что я прохожу. Это помогает. Он очень понимающий. В последние несколько месяцев мне пришлось непросто, потому что я была вынуждена много ездить с травмой. Впервые в карьере мне пришлось остановиться, я не могла правильно тренироваться. Обычно я тренируюсь по пять часов в день, я всегда что-то делаю. Но мне пришлось остановиться и ничего не делать.
Гаэль очень мне помог. Мы много разговаривали. Я очень закрытый человек. Я открылась, когда поняла, что для меня важно. В конце концов именно я принимаю решения, но здорово, что он мне помогает", — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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