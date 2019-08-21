Медведев получил пятый номер посева на US Open, Хачанов — девятый

Стал известен список сеяных на Открытом чемпионате США в мужском одиночном разряде. Первый номер посева получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович, вторым стал испанец Рафаэль Надаль. 38-летний швейцарец Роджер Федерер — третья ракетка соревнований. Об этом сообщает официальный сайт АТР.
Четвёртый номер получил австриец Доминик Тим, пятый — представитель России Даниил Медведев. Шестым номером соревнований станет Александр Зверев из Германии, седьмым — японец Кей Нисикори, восьмым — Стефанос Циципас из Греции. Ещё одним сеяным россиянином стал Карен Хачанов — у него 9-й номер.
Турнир пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Новак Джокович оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.
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