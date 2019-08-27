Шарапова оценила возможность приезда в Россию

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче с американкой Сереной Уильямс в первом круге US Open со счётом 1:6, 1:6.



«У меня была маленькая возможность во втором сете, но она здорово подавала. Я хорошо пошла к сетке, но она здорово выполнила удар слева. Она выиграла этот матч за час. Встреча была очень тяжёлая. Я надеялась сыграть чуть лучше, но не получилось.

Работа с Рикардо Пьятти? На протяжении нескольких недель мы провели хорошую работу Конечно, по результату это тяжело сказать, но мне нравится наша работа. Мне нравится, как он тренирует. У него, можно сказать, самый хороший опыт в туре. Я надеюсь, что мы будем работать вместе", — сказала Шарапова в интервью Eurosport.

Мария также оценила возможность выступления в России.



«На сегодняшний день этого в планах нет, но я бы очень хотела сыграть, вернуться в Санкт-Петербург. К сожалению, я там не доиграла турнир. Мне было очень обидно улетать оттуда. Когда я снялась, там было так много детей. Все купили билеты, чтобы посмотреть, как я играю. Я решила, что в следующий раз, когда я туда поеду, то буду готова, у меня не будет никакой травмы, и я хорошо сыграю», — сказала Мария.

Видео доступно на «Чемпионате».

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