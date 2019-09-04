Медведев: я смотрел на Сафина и думал, что разбивать ракетки — это круто

Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, признался, что в детстве старался брать пример с Марата Сафина.
«Мне легко говорить о Марате, потому что я смотрел за его игрой по телевизору. Мне было 5-6 лет. Или 7-8? Не помню. Он выиграл в финале Australian Open у Хьюитта. Это было в 2005-м? Значит, мне было 9. Кажется, он играл с Хьюиттом. Мы в России все болели за Марата у телевизора, стараясь послать ему хорошую энергию, ведь он играл с австралийцем в Австралии. Ему было непросто.
Если сравнивать игру, то у нас с Маратом разный стиль. Я слышал, как меня сравнивали с Давыденко. Полагаю, это ближе к истине.
Думаю, из-за того что мы в детстве смотрели матчи Марата, мы сами стали бросать ракетки. Ты смотришь на него и думаешь, что это круто. Я думал: «Хорошо, я хочу быть как Марат. Надо разбить ракетку». Я вырос на его игре. То, что он сделал для российского тенниса, поражает. Он навсегда останется в истории российского тенниса, да и мирового тенниса тоже", — цитирует Медведева официальный сайт US Open.
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