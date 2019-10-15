Медведев ответил на слова Циципаса о скучной игре

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что 23-летний уроженец Москвы скучно играет.



«Циципас? Серьёзно? Он сказал, что я скучно играю?! Да ладно?! Я не читал… Ну, на самом деле не буду возражать Стефаносу — у каждого есть свой стиль. Если он кажется кому-то скучным, ничего такого в этом нет, окей.



Какие у нас отношения? Ну, мы точно не друзья. Частный самолёт нам просто предоставил турнир. Он не Кирьоса, не Циципаса и тем более не мой! Но мы со Стефаносом и не враги, разумеется. Работаем вместе, вот и всё», — цитирует Медведева Sport24.

Ранее Медведев не исключил, что будет вынужден сняться с соревнований категории АТР 250 в Москве «ВТБ Кубок Кремля».