Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев ответил на слова Циципаса о скучной игре

Медведев ответил на слова Циципаса о скучной игре
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что 23-летний уроженец Москвы скучно играет.

«Циципас? Серьёзно? Он сказал, что я скучно играю?! Да ладно?! Я не читал… Ну, на самом деле не буду возражать Стефаносу — у каждого есть свой стиль. Если он кажется кому-то скучным, ничего такого в этом нет, окей.

Какие у нас отношения? Ну, мы точно не друзья. Частный самолёт нам просто предоставил турнир. Он не Кирьоса, не Циципаса и тем более не мой! Но мы со Стефаносом и не враги, разумеется. Работаем вместе, вот и всё», — цитирует Медведева Sport24.

Ранее Медведев не исключил, что будет вынужден сняться с соревнований категории АТР 250 в Москве «ВТБ Кубок Кремля».

Зверев: у Медведева и Циципаса странные отношения
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019