Троицки: чувствую себя ужасно — я подвёл команду и прошу у них прощения

Сербский теннисист Виктор Троицки эмоционально отреагировал на поражение в парном матче Кубка Дэвиса со сборной России. В дуэте с Новаком Джоковичем он уступил на решающем тай-брейке Карену Хачанову и Андрею Рублёву — 4:6, 6:4, 6:7 (8:10). Сербы не реализовали три матчбола.



«Я, наверное, чувствую себя хуже всего в жизни. Я подвёл команду и прошу у них прощения. В решающие моменты я грубо ошибался.



Однажды бог дал мне возможность стать героем, а сегодня он вернул должок. Я действительно сильно разочарован в себе», — цитирует Троицки «твиттер» The Tennis Podcast.



Напомним, в решающем, пятом матче финала Кубка Дэвиса — 2010 Троицки обыграл Мишеля Ллодра со счётом 6:2, 6:2, 6:3.



В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

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