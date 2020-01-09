Кирьос: я точно сегодня выпью красного вина

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями от выхода в полуфинал командного турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). В четвертьфинале австралийцы победили британцев со счётом 2-1. В стартовой встрече Кирьос обыграл Кэмерона Норри — 6:2, 6:2. Во второй игре британец Даниэль Эванс одолел австралийца Алекса де Минора — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2).



В парной встрече де Минор и Кирьос победили Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 3:6, 6:3, [18:16].

«Это был самый напряжённый тай-брейк, в котором я принимал участие. Я точно сегодня выпью красного вина», — приводит слова Кирьоса Metro.

За выход в финал сборная Австралии поспорит с победителем противостояния Испания — Бельгия, которое состоится завтра, 10 января.

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