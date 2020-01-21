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Тарпищев отреагировал на вылет Шараповой в первом круге Australian Open

Тарпищев отреагировал на вылет Шараповой в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии с хорваткой Донной Векич со счётом 3:6, 4:6.

«У Марии нет нормальной подготовки, всё время одни травмы… Прежде всего надо нормально избавиться от повреждений, а затем говорить о каком-то результате. Сейчас нет никакой системности, отсюда и три вылета в первых кругах на турнирах «Большого шлема». Время бежит, молодые подрастают, а Мария топчется на месте.

Сможет ли она вернуться на свой уровень? Сложно сказать. Травма плеча — неприятная. Самая большая проблема — нет стабильной подачи, от этого нет игры. К сожалению, время сейчас бежит против неё.

Шарапова сказала, что не знает, приедет ли ещё на Australian Open? А что она ещё могла сказать. У неё всё-таки действующие контракты со спонсорами», — цитирует Тарпищева Sport24.

Мария на трёх мэйджорах подряд проиграла в стартовом раунде.

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Мария уверенно вела во втором сете с Векич на АО-2020, но развалилась и безвольно проиграла. Судя по рейтингу, она теперь даже не середняк.
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