Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.
«Вавринка играл очень хорошо. Я сделал хорошую работу, поведя 2:1 по сетам. У меня были некоторые возможности в четвёртой партии. Брейк-пойнтов не было, но я был близок во многих геймах. Однако Стэн играл здорово, он изумительно подавал.
Это была упорная битва, в которой он оказался сильнее меня в первом и пятом сетах. Во втором и третьем я был лучше. Четвёртый сет был решающим. Вавринка отлично сыграл на тай-брейке.
После такого поражения я не слишком расстроен. Я сделал всё, что в моих силах. Конечно, некоторые удары я мог выполнить лучше. Но соперник провёл великолепный матч. Желаю ему удачи в оставшихся матчах турнира", — цитирует Медведева Metro.
Следующим соперником Вавринки будет немец Александр Зверев.
- 27 января 2020
-
16:36
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:23
-
15:04
-
14:57
-
14:18
-
14:07
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:06
-
12:08
-
11:59
-
11:42
-
11:21
-
10:56
-
10:41
-
10:18
-
09:33
-
09:17
-
09:09
-
08:46
-
08:38
-
08:09
-
08:02
-
05:54
-
05:33
-
02:19
- 26 января 2020
-
21:47
-
19:56