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Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Australian Open

Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала A
Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

«Вавринка играл очень хорошо. Я сделал хорошую работу, поведя 2:1 по сетам. У меня были некоторые возможности в четвёртой партии. Брейк-пойнтов не было, но я был близок во многих геймах. Однако Стэн играл здорово, он изумительно подавал.

Это была упорная битва, в которой он оказался сильнее меня в первом и пятом сетах. Во втором и третьем я был лучше. Четвёртый сет был решающим. Вавринка отлично сыграл на тай-брейке.

После такого поражения я не слишком расстроен. Я сделал всё, что в моих силах. Конечно, некоторые удары я мог выполнить лучше. Но соперник провёл великолепный матч. Желаю ему удачи в оставшихся матчах турнира", — цитирует Медведева Metro.

Следующим соперником Вавринки будет немец Александр Зверев.

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