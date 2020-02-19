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«Всё получилось спонтанно». Джокович сыграл в теннис с фанатами на улице Белграда

«Всё получилось спонтанно». Джокович сыграл в теннис с фанатами на улице Белграда
Теннис / ATP 0

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович во время визита в Белград (Сербия) сыграл в теннис на улице с болельщиками.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Всё получилось спонтанно. Я впервые увидел, чтобы в нашем районе кто-то играл в теннис. Я заметил, что кто-то снимает, но точно не знал, откуда. Мы провели линии, и я пообещал им сетку. Ради таких моментов мы живём. Я был рад всем сердцем. Было очень весело», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

В 2020 году Новак стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл дебютный розыгрыш ATP Cup в составе сборной Сербии. В рейтинге ATP 32-летний уроженец Белграда занимает первую строчку.

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Новак хочет получать больше поддержки болельщиков. Кирьос назвал это «болезненной одержимостью быть любимым».
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