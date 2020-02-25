Джокович прокомментировал разгромную победу на старте турнира в Дубае

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от победы в матче стартового круга турнира в Дубае с представителем Туниса Малеком Жазири со счётом 6:1, 6:2. В 2020 году уроженец Белграда выиграл все 14 матчей.
«Это отличное начало турнира. Как я сказал на пресс-конференции перед стартом соревнований, я скучал по выступлениям здесь. Мне в Дубае очень нравится. Я наслаждаюсь вечерними сессиями. Думаю, в первом матче я сделал всё именно так, как представлял. Конечно, в некоторых вещах всегда можно прибавить, но я удовлетворён своей игрой», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Новак поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером.
«В прошлом году я проиграл ему в Индиан-Уэллсе в двух сетах. Я знаю, на что он способен. Ему нравится играть с топ-игроками на большой арене. У Филиппа огромный опыт. Он в отличной форме. Несмотря на возраст, он продолжает играть на высоком уровне. Я определённо не буду его недооценивать. Буду готовиться. Я отлично себя чувствую на корте, уверен в себе. Я выполняю хорошие удары по мячу. Надеюсь, так будет и в следующем матче», — сказал Джокович.
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