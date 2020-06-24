Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Светлана Кузнецова: надеюсь, теннисных турниров в августе не будет

Светлана Кузнецова: надеюсь, теннисных турниров в августе не будет
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделился мыслями на тему возобновления сезона в условиях незавершившейся пандемии коронавируса. Ранее АТР и WTA опубликовали скорректированные расписания, исходя из которых официальные матчи возобновятся уже в начале августа.

«Буду ли участвовать в августовских турнирах, включая US Open? Надеюсь, они не случатся.

Ребятам желаю скорейшего выздоровления! Я вообще слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис», – написала Кузнецова на своей странице в »инстаграме".

Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде. Трижды Светлана становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России.

Светлана Кузнецова опубликовала детское фото с тренировок
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020