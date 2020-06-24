Светлана Кузнецова: надеюсь, теннисных турниров в августе не будет

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделился мыслями на тему возобновления сезона в условиях незавершившейся пандемии коронавируса. Ранее АТР и WTA опубликовали скорректированные расписания, исходя из которых официальные матчи возобновятся уже в начале августа.



«Буду ли участвовать в августовских турнирах, включая US Open? Надеюсь, они не случатся.



Ребятам желаю скорейшего выздоровления! Я вообще слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис», – написала Кузнецова на своей странице в »инстаграме".



Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде. Трижды Светлана становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России.

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