Шамиль Тарпищев считает, что «Ролан Гаррос» не будет отменён

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мыслями на тему проведения Открытого чемпионата Франции на фоне отмены турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).



«Турнир в Мадриде отменили, но проведению „Ролан Гаррос“ пока ничего не грозит. В Испании ситуация не очень хорошая. Разговаривал с теми, кто находится там.

Говорят, что ситуация сейчас в Испании хуже, чем в апреле. Как дальше будут развиваться события, никто не знает. Но «Ролан Гаррос» должен пройти согласно плану", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».



Ранее глава ФТР усомнился в том, что в 2020 году будет проведён Открытый чемпионат США. Если же US Open всё же состоится, Тарпищев ждёт на турнире сенсационные результаты.