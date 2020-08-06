Шамиль Тарпищев: по моей информации, Кузнецова не сыграет на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о планах Светланы Кузнецовой и Вероники Кудерметовой касательно выступления на Открытом чемпионате США.
«По моей информации, Светлана Кузнецова не выступит на US Open. Работаем над возможностью приезда её тренера, чтобы они вместе могли готовиться и работать. С другой стороны, Вероника Кудерметова намерена сыграть в США. Каждый выбирает путь на данном этапе», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Канады Бьянка Андрееску.
Напомним, глава ФТР усомнился, что в 2020 году американский мэйджор будет проведён в принципе. Если же US Open состоится, Тарпищев ждёт на турнире сенсационных результатов.
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