Медведев и Штруфф завершили выступление на «Мастерсе» в Париже в парном разряде

Российский теннисист Даниил Медведев в паре с немцем Яном-Леннардом Штруффом не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже в парном разряде. Медведев и Штруфф уступили паре из Бельгии Сандер Жилле/Йоран Флиген со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 8:10.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Медведев и Штруфф восемь раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и один раз взяли подачу соперников. Жилле и Флиген подали три эйса и дважды ошиблись на подаче.

В 1/8 финала парижского «Мастерса» в парном разряде Жилле и Флиген сыграют с хорватом Мате Павичем и бразильцем Бруно Суаресом…

Медведев продолжает выступление в одиночном разряде. За выход в четвертьфинал россиянин, посеянный под третьим номером, сыграет с 16-й ракеткой турнира австралийцем Алексом де Минором.