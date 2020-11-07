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Борис Беккер продаёт виллу в Германии при условии, что там будет жить его мать

Борис Беккер продаёт виллу в Германии при условии, что там будет жить его мать
Теннис / ATP 0

Прославленный немецкий теннисист Борис Беккер продаёт свою виллу в родном городе Лаймен, сообщает RNZ.

Площадь виллы составляет 449 квадратных метров, а общая площадь территории — 825 квадратных метров. Стоимость — €1,97 млн. Главным условием продажи стало пожизненное проживание доме 85-летней матери Беккера Эльвиры.

Представитель агентства недвижимости, которое ведёт эту сделку, отказался комментировать ситуацию, только лишь заявив, что продажа должна пройти без лишнего шума.

Дом в Лаймене может быть одним из незадекларированных Беккером объектов недвижимости, которые отсутствовали в описи имущества в рамках дела о банкротстве теннисиста.

Борис Беккер — шестикратный победитель турниров «Большого шлема».

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