Борис Беккер продаёт виллу в Германии при условии, что там будет жить его мать
Прославленный немецкий теннисист Борис Беккер продаёт свою виллу в родном городе Лаймен, сообщает RNZ.
Площадь виллы составляет 449 квадратных метров, а общая площадь территории — 825 квадратных метров. Стоимость — €1,97 млн. Главным условием продажи стало пожизненное проживание доме 85-летней матери Беккера Эльвиры.
Представитель агентства недвижимости, которое ведёт эту сделку, отказался комментировать ситуацию, только лишь заявив, что продажа должна пройти без лишнего шума.
Дом в Лаймене может быть одним из незадекларированных Беккером объектов недвижимости, которые отсутствовали в описи имущества в рамках дела о банкротстве теннисиста.
Борис Беккер — шестикратный победитель турниров «Большого шлема».
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