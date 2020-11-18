Источник: Джокович и Поспишил хотят вернуться в совет игроков АТР

Журналист Саймон Бриггс в своём «твиттере» написал, что вышедшие в августе из совета игроков АТР Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят в него вернуться.

Напомним, что серб Джокович и канадец Поспишил вышли из совета игроков АТР с целью создать профсоюз теннисистов (РТРА), цель которого объединить игроков тура в период пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Мартина Навратилова обвинила Джоковича в том, что он пытается «расколоть теннис в самый неподходящий момент». Также испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер негативно отозвались об идее учреждения РТРА.

Первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз в карьере завершил сезон на вершине рейтинга АТР. 30-летний Вашек Поспишил находится в рейтинге на 61-й позиции.