Источник: Джокович и Поспишил хотят вернуться в совет игроков АТР
Журналист Саймон Бриггс в своём «твиттере» написал, что вышедшие в августе из совета игроков АТР Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят в него вернуться.
Напомним, что серб Джокович и канадец Поспишил вышли из совета игроков АТР с целью создать профсоюз теннисистов (РТРА), цель которого объединить игроков тура в период пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее Мартина Навратилова обвинила Джоковича в том, что он пытается «расколоть теннис в самый неподходящий момент». Также испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер негативно отозвались об идее учреждения РТРА.
Первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз в карьере завершил сезон на вершине рейтинга АТР. 30-летний Вашек Поспишил находится в рейтинге на 61-й позиции.
Надаль — об организации Джоковича: нет необходимости в создании отдельного профсоюза
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