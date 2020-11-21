На ATP Finals будет новый чемпион

Австрийский теннисист Доминик Тим, в полуфинале Итогового турнира ATP победив серба Новака Джоковича, стал гарантом того, что на турнире будет новый чемпион.
Отметим, что действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю и таким образом уже не сможет защитить титул.
Все теннисисты, которые выигрывали титулы на ATP Finals прежде, уже сошли с дистанции – Александр Зверев и Новак Джокович больше не сыграют в Лондоне.
Россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль сегодня сразятся во втором полуфинале. Оба ни разу на этом турнире не побеждали. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Начало — в 23:00 мск.
Не выигрывал на Итоговом чемпионата и Тим.
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