На ATP Finals будет новый чемпион

Австрийский теннисист Доминик Тим, в полуфинале Итогового турнира ATP победив серба Новака Джоковича, стал гарантом того, что на турнире будет новый чемпион.

Отметим, что действующим победителем соревнований является грек Стефанос Циципас, который в матче за выход в полуфинал уступил Рафаэлю Надалю и таким образом уже не сможет защитить титул.

Все теннисисты, которые выигрывали титулы на ATP Finals прежде, уже сошли с дистанции – Александр Зверев и Новак Джокович больше не сыграют в Лондоне.

Россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль сегодня сразятся во втором полуфинале. Оба ни разу на этом турнире не побеждали. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Начало — в 23:00 мск.

Не выигрывал на Итоговом чемпионата и Тим.