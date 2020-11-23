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Маррей: не стал бы смотреть пятисетовые матчи до конца

Маррей: не стал бы смотреть пятисетовые матчи до конца
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о пятисетовых противостояниях на матчах «Большого шлема».

«Как болельщик, я не смотрел бы пятисетовые матчи от начала до конца», — цитирует Маррея журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».

Пятисетовый формат матчей на турнирах «Большого шлема» вызывает большую полемику среди звёзд теннисного тура в последнее время. Ранее за переход на трёхсетовый формат во всех турнирах высказались первая ракетка мира Новак Джокович и первая ракетка России Даниил Медведев. Испанец Рафаэль Надаль же выступил за сохранение традиций на «Больших шлемах», позже его поддержал немец Александр Зверев.

За «консервативную» сторону также выступил австриец Доминик Тим. «Я думаю, что матчи на БШ должны оставаться пятисетовыми. Традиции делают эти турниры особенными», — приводит слова Тима Tennis.com.

Даниил Медведев: на ТБШ лучше перейти на трёхсетовый формат матчей
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