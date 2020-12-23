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Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Australian Open

Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Организаторы Открытого чемпионата Австралии назвали имена шести игроков, которым предоставлен уайлд-кард на турнир 2021 года, сообщила журналистка Стефани Майлс в своём «твиттере». Приглашения получили представители Австралии Кристофер О'Коннелл, Марк Полманс, Дарья Гаврилова, Астра Шарма, Мэддисон Инглис и Лизетт Кабрера.

Позднее станут известны ещё 6 обладателей уайлд-кард у мужчин и 4 — у женщин. Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.

Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по пять часов в день. Впервые в истории турнира болельщики не смогут свободно перемещаться по территории теннисного центра «Мельбурн-Парк».

На Australian Open заявились все теннисистки из топ-100, кроме Суарес-Наварро и Таунсенд
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