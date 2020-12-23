Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Australian Open
Организаторы Открытого чемпионата Австралии назвали имена шести игроков, которым предоставлен уайлд-кард на турнир 2021 года, сообщила журналистка Стефани Майлс в своём «твиттере». Приглашения получили представители Австралии Кристофер О'Коннелл, Марк Полманс, Дарья Гаврилова, Астра Шарма, Мэддисон Инглис и Лизетт Кабрера.
Позднее станут известны ещё 6 обладателей уайлд-кард у мужчин и 4 — у женщин. Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.
Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по пять часов в день. Впервые в истории турнира болельщики не смогут свободно перемещаться по территории теннисного центра «Мельбурн-Парк».
На Australian Open заявились все теннисистки из топ-100, кроме Суарес-Наварро и Таунсенд
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
16:25
-
15:54
-
14:51
-
13:21
-
12:25
-
11:06
-
10:06
-
09:02
-
01:03
- 22 декабря 2020
-
23:46
-
23:11
-
17:44
-
16:33
-
15:52
-
14:57
-
13:51
-
12:38
-
11:48
-
10:25
-
09:04
- 21 декабря 2020
-
22:22
-
21:25
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
18:59
-
17:51
-
16:46
-
15:55
-
14:13
-
13:14
-
12:48
-
12:18
-
11:16
-
10:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам