Стали известны первые обладатели уайлд-кард на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии назвали имена шести игроков, которым предоставлен уайлд-кард на турнир 2021 года, сообщила журналистка Стефани Майлс в своём «твиттере». Приглашения получили представители Австралии Кристофер О'Коннелл, Марк Полманс, Дарья Гаврилова, Астра Шарма, Мэддисон Инглис и Лизетт Кабрера.

Позднее станут известны ещё 6 обладателей уайлд-кард у мужчин и 4 — у женщин. Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.

Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по пять часов в день. Впервые в истории турнира болельщики не смогут свободно перемещаться по территории теннисного центра «Мельбурн-Парк».