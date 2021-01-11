Эжени Бушар сменила экипировщика

Канадская теннисистка Эжени Бушар, ранее сотрудничавшая с компанией Nike, сменила экипировщика. В 2021 году спортсменка будет работать с New Balance.
Эжени предстала в наряде от нового спонсора в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Фото доступно в «твиттере» Open Court.
Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В 2015-м Эжени стала победительницей турнира в Нюрнберге.
В настоящее время Бушар занимает 141-е место в рейтинге WTA. В 2020 году канадка провела 21 официальный матч и одержала 14 побед. Её первой соперницей в квалификации Australian Open является хозяйка кортов Эбби Майерс.
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