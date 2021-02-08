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Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг Australian Open

Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу (6:2, 7:6) над украинкой Мартой Костюк в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В этом году теннисистки уже встречались — Кудерметова победила Костюк в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Оба матча были непростыми. В Абу-Даби на кону стоял финал, немножко нервничала, было сложно. Здесь тоже — первый круг, хочется всегда выиграть. И тот и другой матчи были сложными, но сегодня, как мне показалось, я более уверенно и тактически грамотно играла, чем в Абу-Даби.

Наверное, буду идти от матча к матчу, потому что когда забегаешь вперёд, то думаешь, предполагаешь, и обычно это не складывается. А когда просто настраиваешься на каждый следующий матч, то, мне кажется, так у меня лучше получается», — приводит слова Кудмертовой Eurosport.ru.

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