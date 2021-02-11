Эшли Барти: искренне рада, что Гаврилова вновь выступает

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы в матче с соотечественницей Дарьей Гавриловой во втором круге Australian Open со счётом 6:1, 7:6 (9:7).
«В последние полтора года у неё была непростая ситуация из-за травмы, поэтому приятно видеть, что она снова играет. Когда вы играете с соотечественницей, рейтинги и опыт становятся не важны, поскольку вы знаете друг друга очень хорошо. С ней всегда непросто играть, но я искренне рада, что она вновь выступает. У нас по-прежнему отличные отношения за пределами корта. Мы достаточно сильно уважаем друг друга, чтобы играть честно. В конце концов результат не так уж важен.
Я в каждом матче стараюсь показать свою лучшую игру, каким бы в итоге не оказался результат. Я стараюсь изо всех сил, чтобы затем уходить с корта с высоко поднятой головой. Очевидно, что год перерыва сказался на форме, но я определённо рада тому, как я сражаюсь в последние пару недель», — приводит слова Барти официальный сайт турнира.
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