Черышев: желаю Медведеву показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и первой ракетки мира Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.
«Люблю смотреть теннис. Слежу за Даниилом Медведевым, мы знакомы. Очень приятный парень и отличный теннисист. Желаю Дане показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России по футболу.
Медведев никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open. В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Джокович – Медведев, финал. Первый сет — за Джоковичем. Даня, надо прибавить! LIVE!
Даниил Медведев уже однажды был в финале «Шлема». Пора бы его и взять! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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