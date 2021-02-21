Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Черышев: желаю Медведеву показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича

Черышев: желаю Медведеву показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича
Теннис / Australian Open 2021 0

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и первой ракетки мира Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Люблю смотреть теннис. Слежу за Даниилом Медведевым, мы знакомы. Очень приятный парень и отличный теннисист. Желаю Дане показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России по футболу.

Медведев никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open. В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дзюба дал прогноз на матч Медведева с Джоковичем в финале Australian Open
Джокович – Медведев, финал. Первый сет — за Джоковичем. Даня, надо прибавить! LIVE!
Даниил Медведев уже однажды был в финале «Шлема». Пора бы его и взять! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021