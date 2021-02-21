Черышев: желаю Медведеву показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и первой ракетки мира Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Люблю смотреть теннис. Слежу за Даниилом Медведевым, мы знакомы. Очень приятный парень и отличный теннисист. Желаю Дане показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России по футболу.

Медведев никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open. В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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