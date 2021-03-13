Борис Беккер поделился ретро-снимком с корта

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился в своём «инстаграме» впечатляющим ретро-снимком.

На фото молодой Беккер борется на корте без майки. «Недавно наткнулся на это старое фото», — написал немец.

Пост доступен в «инстаграме» Бориса Беккера.

Немецкий экс-теннисист не рассказал, на каком турнире было сделано фото, однако подписчики Беккера предположили, что кадр был снят в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе 1987 года, где Беккер стал триумфатором.

На фото также отреагировал первая ракетка мира серб Новак Джокович, тренировавшийся под руководством Беккера. Он написал: «Очень сильно».