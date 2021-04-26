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Аслан Карацев – о финале в Белграде: на решающем тай-брейке я выключился

Аслан Карацев – о финале в Белграде: на решающем тай-брейке я выключился
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Аслан Карацев сделал небольшой анализ финального матча на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия), где он на тай-брейке уступил 10-й ракетке мира, итальянцу Маттео Берреттини, со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

«Возможно, на моём состоянии сказался полуфинал, однако сегодня я не был сосредоточен на каждом розыгрыше. Нужно отдать должное сопернику, в конце он играл просто фантастически и здорово подавал. А у меня не получалось стабильно подавать и добавлять мощи.

На тай-брейке его подача была невероятной, а я выключился. Были розыгрыши, в которых я выключался, а он провёл хороший тай-брейк, заставлял меня играть на пределе возможностей», — приводит слова Карацева сайт ATP.

Напомним, в полуфинале турнира Карацеву удалось остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича, счёт встречи – 7:5, 4:6, 6:4.

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