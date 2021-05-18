«Для меня было честью сыграть на одном корте с Сереной». Синякова — о победе над Уильямс

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась своими эмоциями после победы над первой сеянной американкой Сереной Уильямс на турнире WTA-250 в Парме (Италия).
«Чувствую себя замечательно. Это была фантастическая игра, я сыграла очень хорошо. Рада, что матч завершился именно таким образом.
Для меня было честью сыграть на одном корте с Сереной.
После такой игры я должна взять титул? Я надеюсь, но каждый матч будет очень тяжёлым. В настоящий момент я могу расслабиться и насладиться победой. Но в следующих играх я продолжу делать всё для дальнейшего прохождения по сетке», — цитирует Синякову после победы официальный «твиттер» WTA.
В следующем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Анна-Леной Фридзам (Германия) и Каролин Гарсией (Франция).
Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €189 708.
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