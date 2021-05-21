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Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал в Белграде

Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал в Белграде
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA-250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Венгрии Река-Луце Яни.

Для победы Яни потребовались три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу венгерки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Калинская выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и использовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Река-Луца один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Яни поспорит с победительницей встречи между Викторией Томовой из Болгарии и Лейлой Фернандес (Канада).

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал запланирован на субботу, 22 мая.

Белград (ж). 2-й круг
21 мая 2021, пятница. 11:40 МСК
Река-Луца Яни
220
Венгрия
Река-Луца Яни
Р. Яни
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 3
         
Анна Калинская
111
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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