Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал в Белграде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA-250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Венгрии Река-Луце Яни.
Для победы Яни потребовались три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу венгерки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.
Калинская выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и использовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Река-Луца один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований Яни поспорит с победительницей встречи между Викторией Томовой из Болгарии и Лейлой Фернандес (Канада).
Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал запланирован на субботу, 22 мая.
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