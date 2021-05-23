Коккинакис показал в камеру средний палец после победы в финале челленджера в Биелле

25-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис нестандартным способом отметил победу в финале турнира серии «челленджер» в Биелле (Италия).

После решающего розыгрыша, в котором он победил, подав навылет, Коккинакис показал средний палец в сторону камеры, с которой велась трансляция.

Видео доступно в «твиттере» ATP Challenger Tour. Права на ролик принадлежат ATP Media.

Финальный матч в Биелле, который Коккинакис провёл с французом Энцо Коко, продлился 1 час 16 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 – в пользу австралийца.

Для Коккинакиса это четвёртый выигранный «челленджер» в карьере и первый с 2018 года.

Благодаря победе в Биелле Коккинакис поднимется на 180-ю строчку рейтинга ATP. Высшим достижением в карьере Танаси являлось 69-я строчка.

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