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Дочь Серены Уильямс настойчиво пыталась поцеловать маму через маску на турнире UTS4

Дочь Серены Уильямс настойчиво пыталась поцеловать маму через маску на турнире UTS4
Яна Метлёва
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала милое видео с дочерью Олимпией в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс. Права на ролик принадлежат Ultimate Tennis Showdown.

На выставочном турнире UTS4, который проходит в академии личного тренеры Серены – Патрика Муратоглу, в объективы камер попали трогательные моменты взаимодействия матери с дочерью. Олимпия настойчиво пыталась поцеловать Серену через защитную маску, которую нельзя было снимать из-за антиковидных мер.

«Люблю тебя», — написала Уильямс в описании к посту.

На прошедшем турнире WTA-250 в Парме (Италия) Серена выбыла на стадии второго круга, уступив в двух сетах чешке Катержине Синяковой со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

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