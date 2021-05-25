Дочь Серены Уильямс настойчиво пыталась поцеловать маму через маску на турнире UTS4
Поделиться
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала милое видео с дочерью Олимпией в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс. Права на ролик принадлежат Ultimate Tennis Showdown.
На выставочном турнире UTS4, который проходит в академии личного тренеры Серены – Патрика Муратоглу, в объективы камер попали трогательные моменты взаимодействия матери с дочерью. Олимпия настойчиво пыталась поцеловать Серену через защитную маску, которую нельзя было снимать из-за антиковидных мер.
«Люблю тебя», — написала Уильямс в описании к посту.
На прошедшем турнире WTA-250 в Парме (Италия) Серена выбыла на стадии второго круга, уступив в двух сетах чешке Катержине Синяковой со счётом 6:7 (4:7), 2:6.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
10:26
-
10:04
-
01:12
-
00:42
- 24 мая 2021
-
23:51
-
22:55
-
22:29
-
22:13
-
21:41
-
21:06
-
20:12
-
19:50
-
19:25
-
18:39
-
17:59
-
17:02
-
16:40
-
16:11
-
16:02
-
15:25
-
14:54
-
14:15
-
13:15
-
12:56
-
12:23
-
12:13
-
11:09
-
10:18
-
10:05
-
09:50
-
09:20
-
09:10
-
08:49
-
00:51
-
00:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам