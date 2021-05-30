Кербер — о проигрыше Калининой: рада, что следующий турнир пройдёт на траве

Немецкая теннисистка, 27-я ракетка мира Анжелика Кербер прокомментировала своё поражение в первом круге «Ролан Гаррос». В стартовом матче соревнований она проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой, занимающей 139-е место в рейтинге WTA. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу украинки.

«Я должна извлечь уроки из этого матча, потому что у меня была лучшая подготовка, которую я могла провести, и в последнее время я хорошо играла на грунте. Но я рада, что следующий турнир «Большого шлема» пройдёт на траве», — приводит слова Кербер Tennis Majors.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.