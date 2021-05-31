Сестра Осаки назвала истинную причину отказа Наоми общаться с прессой на «Ролан Гаррос»

Старшая сестра Наоми Осаки Мари высказалась об истинных причинах отказа Наоми общаться с прессой во время «Ролан Гаррос». Мари опубликовала на Reddit пост с разъяснениями.

«Мне тяжело видеть разные мнения и при этом не иметь возможности хотя бы чуть-чуть объяснить мотивы Наоми. Она никогда не умела объяснять свои действия, а сейчас вообще играет на турнире «Большого шлема», поэтому у неё нет времени на то, чтобы остановиться и подробно всё объяснить. Сейчас она сосредоточена только на матчах.

Перед «Ролан Гаррос» Наоми рассказала, что один из родственников сказал ей, что она плохо играет на грунте. На каждой пресс-конференции ей говорят о плохой статистике на грунте. Когда она проиграла в первом круге в Риме, психологически она была не в порядке. Её уверенность в себе была полностью разрушена, она сама поверила в то, что не умеет играть на грунте. Хотя это не так, в глубине души она это понимает, у неё есть шанс выиграть «Ролан Гаррос». Но ей нужно в это поверить.

После Рима она решила от всех отстраниться. Пресекла разговоры с людьми, которые могут сеять в ней сомнения. Она защищает себя.

Не знаю, что она собирается делать в будущем, допустим, если турниры применят к ней жёсткие санкции, но я всегда буду на её стороне, потому что она пытается сделать то, что лучше для неё.

Слышала аргумент о том, что Наоми финансово может себе позволить пропускать пресс-конференции. Что, если она создаст прецедент и потом другие начнут поступать так же? Когда я проиграла матч на уровне WTA и мне пришлось провести пресс-конференцию, я сломалась, а после того, как увидела заголовки, и вовсе расплакалась. Это было мне навязано. Некоторые игроки принимают это, а другие – борются», — написала Мари.