«Я облажалась». Мари Осака — о попытке объяснить позицию сестры на «Ролан Гаррос»
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Старшая сестра Наоми Осаки Мари через некоторое время после публикации удалила пост с Reddit с разъяснениями по поводу отказа сестры общаться с прессой на «Ролан Гаррос». Однако бывшая теннисистка объяснила своё решение.
«Ладно, я облажалась. Мои слова ужасно прозвучали для некоторых, кто-то посчитал, что забота Наоми о своём психологическом состоянии является её стратегией на турнире. Я не это имела в виду. Я недостаточно акцентировала внимание на том, что у Наоми много проблем. Многие восприняли это как то, что она не хочет слышать критику в свой адрес. Извини, Наоми, похоже я только усугубила ситуацию», — написала Мари.
Новость по темеСестра Осаки назвала истинную причину отказа Наоми общаться с прессой на «Ролан Гаррос»
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