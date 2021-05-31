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Стаббс назвала «унижением» Осаки удалённый твит пресс-службы «Ролан Гаррос»

Стаббс назвала «унижением» Осаки удалённый твит пресс-службы «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Четырёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в миксте австралийка Ренне Стаббс отреагировала на удалённый твит пресс-службы «Ролан Гаррос», который вызвал бурную реакцию в сети.

Публикация подвергалась критике со стороны пользователей, так как выставила вторую ракетку мира японку Наоми Осаку, отказавшуюся от общения со СМИ, в худшем по сравнению с другими свете. В посте отмечались игроки, которые идут на контакт со СМИ.

«Я понимаю вашу попытку высказать свою точку зрения, но это не очень хороший способ. Имею в виду, что эти конкретные игроки отлично подходят для тенниса, но заставлять игрока чувствовать себя виноватым и унижать её — это не очень хороший поступок со стороны турнира», — приводит слова Стаббс Reuters.

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