Бывший тренер Энди Маррея предложил Наоми Осаке отказаться от призовых на «Ролан Гаррос»

Марк Петчи, бывший тренер Энди Маррея, высказался о конфликте, связанном с отказом японки Наоми Осаки общаться с прессой во время «Ролан Гаррос».
«Если Наоми Осака не хочет помогать освещать события, которые делают её самой популярной теннисисткой, — пускай, это её право. В таком случае турнир «Большого шлема» должен позволить ей соревноваться в качестве любителя, без выплаты ей призовых денег.
Это полностью решит возникшую проблему. Таким образом, игрок сможет делать то, что хочет, а крупные турниры смогут удержать лучших теннисистов. При этом призовые деньги, заработанные им, уйдут в развитие массового тенниса», — написал Петчи в своём «твиттере».
Напомним, 23-летняя Осака объявила о своём решении перед стартом Открытого чемпионата Франции. После чего представители турнира подвергли его критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.
- 31 мая 2021
-
15:17
-
14:47
-
14:40
-
14:25
-
14:07
-
13:59
-
13:41
-
13:13
-
12:47
-
12:19
-
11:56
-
11:18
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
08:24
-
08:18
-
08:13
-
08:05
-
00:54
-
00:26
-
00:07
- 30 мая 2021
-
23:30
-
22:34
-
22:05
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:39
-
20:15
-
19:59
-
19:30
-
19:18
-
19:01
-
17:54