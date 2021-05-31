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Бывший тренер Энди Маррея предложил Наоми Осаке отказаться от призовых на «Ролан Гаррос»

Бывший тренер Энди Маррея предложил Наоми Осаке отказаться от призовых на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Марк Петчи, бывший тренер Энди Маррея, высказался о конфликте, связанном с отказом японки Наоми Осаки общаться с прессой во время «Ролан Гаррос».

«Если Наоми Осака не хочет помогать освещать события, которые делают её самой популярной теннисисткой, — пускай, это её право. В таком случае турнир «Большого шлема» должен позволить ей соревноваться в качестве любителя, без выплаты ей призовых денег.

Это полностью решит возникшую проблему. Таким образом, игрок сможет делать то, что хочет, а крупные турниры смогут удержать лучших теннисистов. При этом призовые деньги, заработанные им, уйдут в развитие массового тенниса», — написал Петчи в своём «твиттере».

Напомним, 23-летняя Осака объявила о своём решении перед стартом Открытого чемпионата Франции. После чего представители турнира подвергли его критике, указывая Наоми на то, что общение с прессой является её прямой обязанностью. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс.

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